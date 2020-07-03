СБУ задокументувала зловживання чиновників Дніпра на десятки мільйонів

Стали відомі причини обшуків у мерії Дніпра

Стали відомі причини обшуків у мерії Дніпра

Кіберфахівці СБУ задокументували факти розкрадання десятків мільйонів бюджетних коштів під час виконання робіт на об’єктах комунальної власності Дніпропетровщини.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах кримінального провадження оперативники викрили діяльність злочинного угрупування. За версією слідства, його учасники діяли у змові з керівництвом Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА.

Оперативники встановили, що протягом 2019-2020 років зловмисники вносили недостовірні та завищені дані про вартість виконаних будівельних робіт у межах проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

Загальний кошторис становив 160 млн грн, 70 з яких надано міжнародними фінансовими інституціями. Кошти призначались для будівництва і ремонту шкіл та дитячих садочків регіону, розбудови соціальної сфери, забезпечення гуманітарної політики Дніпра, а також безперебійного функціонування закладів охорони здоров’я.

Отримані кошти організатори оборудки виводили у тінь через міжрегіональний конвертаційний центр, який функціонував на території Київської та Дніпропетровської областей.

У межах кримінального провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України правоохоронці провели 18 одночасних обшуків за адресами офісних приміщень та проживання фігурантів і вилучили докази їх протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 19 червня, у Дніпрі пройшли масові обшуки в міськраді.