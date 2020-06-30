У Кривому Розі депутати вже виділили гроші на новорічну ялинку
У місті планують витратити на новорічні прикраси 380 тисяч гривень
У місті планують витратити на новорічні прикраси 380 тисяч гривень
Виділення цієї суми 30 червня підтримали депутати Криворізької міської ради.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Перший Криворізький.
У міському бюджеті на 2020 рік вже було передбачено 199 тисяч 700 грн на зимові свята. Ці кошти планують витратити на монтаж, придбання металевих новорічних конструкцій і прикрас на об'єктах благоустрою.
Ще 380 тисяч гривень за рахунок економії грошей на капремонт освітлення виділять на монтаж металевих новорічних конструкцій і прикрас для центральної ялинки, світлових конструкцій "Подарунок", "Куля", "Олень", "Сани Діда Мороза" та оснащення квіткового годинника.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, на цій же сесії міськради помер депутат прямо під час засідання.
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