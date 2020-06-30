В Кривом Роге депутаты уже выделили деньги на новогоднюю елку
В городе планируют потратить на новогодние украшения 380 тысяч гривен
В городе планируют потратить на новогодние украшения 380 тысяч гривен
Выделение этой суммы 30 июня поддержали депутаты Криворожского городского совета.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первый Криворожский.
В городском бюджете на 2020 год уже было предусмотрено 199 тысяч 700 грн на зимние праздники. Эти средства планируют потратить на монтаж, покупку металлических новогодних конструкций и украшений на объектах благоустройства.
Еще 380 тысяч гривен за счет экономии денег на капремонт освещения выделят на монтаж металлических новогодних конструкций и украшений для центральной елки, световых конструкций "Подарок", "Шар", "Олень", "Сани Деда Мороза" и оснащение цветочных часов.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, на этой же сессии горсовета умер депутат прямо во время заседания.
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