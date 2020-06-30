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30 июня 2020, 20:35 9

В Кривом Роге депутаты уже выделили деньги на новогоднюю елку

30 июня 2020, 20:35 9
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В городе планируют потратить на новогодние украшения 380 тысяч гривен
В городе планируют потратить на новогодние украшения 380 тысяч гривен
Фото:krivbass.city
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Выделение этой суммы 30 июня поддержали депутаты Криворожского городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первый Криворожский.

В городском бюджете на 2020 год уже было предусмотрено 199 тысяч 700 грн на зимние праздники. Эти средства планируют потратить на монтаж, покупку металлических новогодних конструкций и украшений на объектах благоустройства.

Еще 380 тысяч гривен за счет экономии денег на капремонт освещения выделят на монтаж металлических новогодних конструкций и украшений для центральной елки, световых конструкций "Подарок", "Шар", "Олень", "Сани Деда Мороза" и оснащение цветочных часов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, на этой же сессии горсовета умер депутат прямо во время заседания.

Днепропетровская область Кривой Рог сессия депутат деньги Новый год
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