В Кривом Роге депутаты уже выделили деньги на новогоднюю елку

В городе планируют потратить на новогодние украшения 380 тысяч гривен

В городе планируют потратить на новогодние украшения 380 тысяч гривен

Фото:krivbass.city

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первый Криворожский.



В городском бюджете на 2020 год уже было предусмотрено 199 тысяч 700 грн на зимние праздники. Эти средства планируют потратить на монтаж, покупку металлических новогодних конструкций и украшений на объектах благоустройства.



Еще 380 тысяч гривен за счет экономии денег на капремонт освещения выделят на монтаж металлических новогодних конструкций и украшений для центральной елки, световых конструкций "Подарок", "Шар", "Олень", "Сани Деда Мороза" и оснащение цветочных часов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, на этой же сессии горсовета умер депутат прямо во время заседания.