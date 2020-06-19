У Дніпрі при затриманні злочинця убили поліцейського

Загиблому було лише 26 років

Загиблому було лише 26 років

Поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров‘ю, все ж затримав підозрюваного. А після того, як одягнув на нього кайданки, помер.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Дніпропетровської області, пише RegioNews.

Сьогодні вранці у місті був скоєний розбійний напад. Для затримання правопорушника всім оперативникам та нарядам патрульним надали прикмети зловмисника та опис автомобіля.

Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія прийняли рішення доставити його до відділення поліції.

Під час руху автомобіля зловмисник здійснив декілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч. Пораненому поліцейському вдалося вихопити зброю у нападника, затримати його та одягнути на нього кайданки.

Від отриманих поранень поліцейський помер.

Нагадаємо, 16 червня на Дніпропетровщині за отримання хабара затримали начальника сектора кримінальної поліції