Невідомі закидали цеглою вікна першого заступника голови Запорізької ОДА

Очевидці повідомляють про стрілянину в котеджному містечку, в якому живе Іван Федоров

Очевидці повідомляють про стрілянину в котеджному містечку, в якому живе Іван Федоров

У ніч на сьогодні в Мелітополі Запорізької області невідомі закидали вікна квартири першого заступника голови Запорізької облдержадміністрації Івана Федорова цеглою.

Про це пише сайт РИА-Мелітополь, повідомляє RegioNews.

Відомо, що в котеджне містечко в мікрорайоні на вул. Кизіярской, де проживає Федоров, виїжджали поліція і СБУ. Очевидці НП повідомляють, що чули стрілянину.

Сам Іван Федоров повідомив, що ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Розбиті тільки вікна. Він написав заяву в поліцію. Інші подробиці події поки не повідомляє. Також Федоров не відповів на питання про зв'язок НП з майбутніми місцевими виборами.

Нагадаємо, вчора, 18 червня, стало відомо, що із Запорізької ОДА звільняються відразу три ТОП-чиновника.