Невідомі закидали цеглою вікна першого заступника голови Запорізької ОДА
Очевидці повідомляють про стрілянину в котеджному містечку, в якому живе Іван Федоров
Очевидці повідомляють про стрілянину в котеджному містечку, в якому живе Іван Федоров
У ніч на сьогодні в Мелітополі Запорізької області невідомі закидали вікна квартири першого заступника голови Запорізької облдержадміністрації Івана Федорова цеглою.
Про це пише сайт РИА-Мелітополь, повідомляє RegioNews.
Відомо, що в котеджне містечко в мікрорайоні на вул. Кизіярской, де проживає Федоров, виїжджали поліція і СБУ. Очевидці НП повідомляють, що чули стрілянину.
Сам Іван Федоров повідомив, що ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Розбиті тільки вікна. Він написав заяву в поліцію. Інші подробиці події поки не повідомляє. Також Федоров не відповів на питання про зв'язок НП з майбутніми місцевими виборами.
Нагадаємо, вчора, 18 червня, стало відомо, що із Запорізької ОДА звільняються відразу три ТОП-чиновника.
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