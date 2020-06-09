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Валерія Ясницька журналіст inf[email protected]
09 червня 2020, 10:51 9

На Дніпропетровщині стався вибух у квартирі депутата міськради

09 червня 2020, 10:51 9
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Власника квартири госпіталізували у важкому стані з опіками
Власника квартири госпіталізували у важкому стані з опіками
Фото: ГУ ДСНС Дніпропетровської області
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У Новомосковську Дніпропетровської області трапився вибух у квартирі багатоповерхівки, який спричинив пожежу. Власника квартири, за попередніми даними, депутата Новомосковської міської ради Володимира Андрєєва, у важкому стані госпіталізовано до лікарні

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

9-го червня о 05:41 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на вул. Гетьманській у Новомосковську.

Пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі 9-ти поверхового житлового будинку.

З квартири на четвертому поверсі, за допомогою апарату захисту органів дихання, врятовано хлопчика, орієнтовно 7 років, якого вогнеборці вивели на свіже повітря.

Під час пожежі постраждав власник квартири, 1984 року народження, якого з попереднім діагнозом опіки тіла I-II ступеня у важкому стані, до прибуття рятувальників, госпіталізовано до Новомосковської центральної районної лікарні.

Вогнем знищено домашнє майно у квартирі, де виникла пожежа, та зруйнована внутрішня стіна із сусідньою квартирою. Також внаслідок події пошкоджена обшивка балкона у квартирі на 4-му поверсі. Загальна площа пожежі становить 30 кв. метрів.

Причини вибуху наразі встановлюються.

За попередніми даними, власником квартири є депутат Новомосковської міської ради Володимир Андрєєв.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що у Харкові нетверезий ексрадник мера Геннадія Кернеса спричинив ДТП з чотирма потерпілими.

Дніпропетровська область Дніпро пожежа вибух депутат горсовет лікарні
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