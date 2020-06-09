На Дніпропетровщині стався вибух у квартирі депутата міськради
У Новомосковську Дніпропетровської області трапився вибух у квартирі багатоповерхівки, який спричинив пожежу. Власника квартири, за попередніми даними, депутата Новомосковської міської ради Володимира Андрєєва, у важкому стані госпіталізовано до лікарні
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
9-го червня о 05:41 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на вул. Гетьманській у Новомосковську.
Пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі 9-ти поверхового житлового будинку.
З квартири на четвертому поверсі, за допомогою апарату захисту органів дихання, врятовано хлопчика, орієнтовно 7 років, якого вогнеборці вивели на свіже повітря.
Під час пожежі постраждав власник квартири, 1984 року народження, якого з попереднім діагнозом опіки тіла I-II ступеня у важкому стані, до прибуття рятувальників, госпіталізовано до Новомосковської центральної районної лікарні.
Вогнем знищено домашнє майно у квартирі, де виникла пожежа, та зруйнована внутрішня стіна із сусідньою квартирою. Також внаслідок події пошкоджена обшивка балкона у квартирі на 4-му поверсі. Загальна площа пожежі становить 30 кв. метрів.
Причини вибуху наразі встановлюються.
За попередніми даними, власником квартири є депутат Новомосковської міської ради Володимир Андрєєв.
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