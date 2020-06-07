Аваков нагодував бізонів у Павлограді
Під час перевірки виконання урядової програми з виробництва ракетного палива у Павлограді, міністр внутрішніх справ нагодував бізонів, які живуть на території заводу.
Відео Аваков оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
На записі видно, як Аваков у лісопарку, що прилягає до території Павлоградського хімзаводу і охороняється Нацгвардією, годує хлібом бізона.
Усередині контуру, між об'єктами - в лісопарку живуть олені і .. бізони! І ось бізон з бізонихою і бізнятами, побачивши якийсь нестандартний безлад - притопав розбиратися до галасливої столичної делегації!
Відкупилися від неприємностей хлібцем, добрим словом і обіцянкою зарахувати до Нацгвардії", - написав міністр.
Крім бізона, розповів міністр, на території заводу можна побачити ще й оленів, але вони на відео не потрапили.
Утром был на инспекции правительственной программы по ракетному топливу на Павлоградском химзаводе.. Контур территории охраняется Нацгвардией. Внутри контура, меж обьектами - в лесопарке живут олени и.. бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизнятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок - притопали разбираться к шумящей столичной делегации! Откупились от неприятностей хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить на довольствие в Нацгвардию!Опубліковано Arsen Avakov Субота, 6 червня 2020 р.
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