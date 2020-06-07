13:15  07 червня
Без дистанції: у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину
15:02  07 червня
До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію
15:29  07 червня
Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 12:55 20

Аваков нагодував бізонів у Павлограді

Читайте также
на русском языке
07 червня 2020, 12:55 20
Читайте также на русском языке
Міністр інспектував Павлоградський хімзавод
Міністр інспектував Павлоградський хімзавод

Під час перевірки виконання урядової програми з виробництва ракетного палива у Павлограді, міністр внутрішніх справ нагодував бізонів, які живуть на території заводу.

Відео Аваков оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

На записі видно, як Аваков у лісопарку, що прилягає до території Павлоградського хімзаводу і охороняється Нацгвардією, годує хлібом бізона.

Усередині контуру, між об'єктами - в лісопарку живуть олені і .. бізони! І ось бізон з бізонихою і бізнятами, побачивши якийсь нестандартний безлад - притопав розбиратися до галасливої столичної делегації!

Відкупилися від неприємностей хлібцем, добрим словом і обіцянкою зарахувати до Нацгвардії", - написав міністр.

Крім бізона, розповів міністр, на території заводу можна побачити ще й оленів, але вони на відео не потрапили.

Утром был на инспекции правительственной программы по ракетному топливу на Павлоградском химзаводе.. Контур территории охраняется Нацгвардией. Внутри контура, меж обьектами - в лесопарке живут олени и.. бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизнятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок - притопали разбираться к шумящей столичной делегации! Откупились от неприятностей хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить на довольствие в Нацгвардию!

Опубліковано Arsen Avakov Субота, 6 червня 2020 р.

Нагадаємо, Ексглаву офісу президента Андрія Богдана хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.


Арсен Аваков перевірки відео тварини Дніпропетровська область Павлоград
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Не так рахували: У Дніпрі "додатково" одужали 216 хворих на COVID-19
07 червня 2020, 12:37
Суд відправив під варту банду поліцейських з Павлограда
07 червня 2020, 11:52
Зеленський заявив, що Аваков повинен довести справу Шеремета до кінця
06 червня 2020, 16:17
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 13:30
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »