Аваков нагодував бізонів у Павлограді

Міністр інспектував Павлоградський хімзавод

Міністр інспектував Павлоградський хімзавод

Під час перевірки виконання урядової програми з виробництва ракетного палива у Павлограді, міністр внутрішніх справ нагодував бізонів, які живуть на території заводу.

Відео Аваков оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

На записі видно, як Аваков у лісопарку, що прилягає до території Павлоградського хімзаводу і охороняється Нацгвардією, годує хлібом бізона.

Усередині контуру, між об'єктами - в лісопарку живуть олені і .. бізони! І ось бізон з бізонихою і бізнятами, побачивши якийсь нестандартний безлад - притопав розбиратися до галасливої столичної делегації! Відкупилися від неприємностей хлібцем, добрим словом і обіцянкою зарахувати до Нацгвардії", - написав міністр.

Крім бізона, розповів міністр, на території заводу можна побачити ще й оленів, але вони на відео не потрапили.

Утром был на инспекции правительственной программы по ракетному топливу на Павлоградском химзаводе.. Контур территории охраняется Нацгвардией. Внутри контура, меж обьектами - в лесопарке живут олени и.. бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизнятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок - притопали разбираться к шумящей столичной делегации! Откупились от неприятностей хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить на довольствие в Нацгвардию! Опубліковано Arsen Avakov Субота, 6 червня 2020 р.

Нагадаємо, Ексглаву офісу президента Андрія Богдана хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.