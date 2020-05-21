Мер Запоріжжя Буряк організував онлайн-парад вишиванок
Мер Запоріжжя Володимир Буряк на своїй офіційній сторінці в Facebook запустив флешмоб до Дня вишиванки.
На своїй сторінці в соцмережі Володимир Буряк запропонував городянам "прикрасити" стрічку своїми фото в українських святкових вбраннях.
Про це пише RegioNews.
Сам міський голова розповів, що любить і з задоволенням носить вишиванки.
У моєму гардеробі кілька вишиванок.З задоволенням одягаю їх на свята і пишаюся тим, що я -українець!, - написав Володимир Буряк.
Користувачі соцмережі в коментарях відзначили, що вишиванка дійсно дуже йде меру і що Буряк – "найкрасивіший мер", однак викладати свої фото коментатори не поспішають.
Сьогодні святкуємо День вишиванки. Здавна вишивка на сорочках мала сильну енергетику, була оберегом і несла в собі не...Опубліковано Володимир Буряк. Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя Середа, 20 травня 2020 р.
Нагадаємо, через карантин масових заходів до Дня вишиванки у цьому році не заплановано. День Вишиванки 2020, який відзначають сьогодні, 21 травня, присвячений українській сім'ї та родоводу, а особливо видатним українським сім'ям, кілька поколінь яких внесли значний внесок у розвиток української державності, культури, науки.
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