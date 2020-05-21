09:41  21 травня
Коронавірус в Україні: за добу - 476 нових випадків COVID-19
09:06  21 травня
Стали відомі дати проведення ЗНО-2020
15:53  21 травня
Мер Черкас Бондаренко готує позов на Зеленського до суду
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
21 травня 2020, 11:42 13

Мер Запоріжжя Буряк організував онлайн-парад вишиванок

Читайте также
на русском языке
21 травня 2020, 11:42 13
Читайте также на русском языке
Онлайн-парад – карантинна альтернатива традиційному міському параду вишиванок
Фото: сторінка Володимира Буряка в Facebook
Онлайн-парад – карантинна альтернатива традиційному міському параду вишиванок

Мер Запоріжжя Володимир Буряк на своїй офіційній сторінці в Facebook запустив флешмоб до Дня вишиванки.

На своїй сторінці в соцмережі Володимир Буряк запропонував городянам "прикрасити" стрічку своїми фото в українських святкових вбраннях.

Про це пише RegioNews.

Сам міський голова розповів, що любить і з задоволенням носить вишиванки.

У моєму гардеробі кілька вишиванок.З задоволенням одягаю їх на свята і пишаюся тим, що я -українець!, - написав Володимир Буряк.

Користувачі соцмережі в коментарях відзначили, що вишиванка дійсно дуже йде меру і що Буряк – "найкрасивіший мер", однак викладати свої фото коментатори не поспішають.

Сьогодні святкуємо День вишиванки. Здавна вишивка на сорочках мала сильну енергетику, була оберегом і несла в собі не...

Опубліковано Володимир Буряк. Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя Середа, 20 травня 2020 р.

Нагадаємо, через карантин масових заходів до Дня вишиванки у цьому році не заплановано. День Вишиванки 2020, який відзначають сьогодні, 21 травня, присвячений українській сім'ї та родоводу, а особливо видатним українським сім'ям, кілька поколінь яких внесли значний внесок у розвиток української державності, культури, науки.


мер парад Запоріжжя День вишиванки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабмін погодив звільнення Віталія Туринка з посади голови Запорізької ОДА
20 травня 2020, 15:52
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 травня 2020, 22:15
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Всі досьє »