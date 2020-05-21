Мер Запоріжжя Буряк організував онлайн-парад вишиванок

Онлайн-парад – карантинна альтернатива традиційному міському параду вишиванок

Фото: сторінка Володимира Буряка в Facebook

Онлайн-парад – карантинна альтернатива традиційному міському параду вишиванок

Мер Запоріжжя Володимир Буряк на своїй офіційній сторінці в Facebook запустив флешмоб до Дня вишиванки.

На своїй сторінці в соцмережі Володимир Буряк запропонував городянам "прикрасити" стрічку своїми фото в українських святкових вбраннях.

Про це пише RegioNews.

Сам міський голова розповів, що любить і з задоволенням носить вишиванки.

У моєму гардеробі кілька вишиванок.З задоволенням одягаю їх на свята і пишаюся тим, що я -українець!, - написав Володимир Буряк.

Користувачі соцмережі в коментарях відзначили, що вишиванка дійсно дуже йде меру і що Буряк – "найкрасивіший мер", однак викладати свої фото коментатори не поспішають.

Сьогодні святкуємо День вишиванки. Здавна вишивка на сорочках мала сильну енергетику, була оберегом і несла в собі не... Опубліковано Володимир Буряк. Офіційна сторінка міського голови Запоріжжя Середа, 20 травня 2020 р.