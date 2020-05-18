Фактично транспорт у місті працює – мер Дніпра Філатов

Міський голова Дніпра Борис Філатов назвав самообманом и симуляцією заборону запуску громадського транспорту

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Міський голова Дніпра Борис Філатов назвав самообманом и симуляцією заборону запуску громадського транспорту

Міський голова Дніпра Борис Філатов не буде офіційно запускати громадський транспорт повноцінно до відповідного рішення Кабінету міністрів.

На думку Філатова, Кабмін займається "самообманом", адже громадський транспорт у містах працює, але за спецперепустками. Їх мають, у першу чергу, працівники комунальних служб, так званої критичної інфраструктури – водоканали, хлібозаводи тощо.

Про це Борис Філатов сказав у інтерв`ю Радіо Свобода, пише RegioNews.

Ми видали 140 тисяч перепусток. У нас черги розтяглися на два квартали, щоб отримати ці спецперепустки,”- розповів Філатов.

Мер також повідомив,що після послаблення карантину 11 травня за спецперепустками стали в чергу підприємці, яким дозволили працювати. Тому мерія довидала ще 50 тисяч перепусток.

Уявіть собі пасажиропотік у 200 тисяч. Фактично громадський транспорт працює. Тобто це симулятор за великим рахунком," - підсумував Філатов.

Водночас міський голова Дніпра заявив, що без дозволу Кабміну не буде повноцінно запускати громадський транспорт.

"Ні, однозначно це неможливо. Тому що це – компетенція Кабміну. Ви прекрасно пам’ятаєте історію з Анатолієм Бондаренком в Черкасах. І це закінчилося цілою купою кримінальних справ. Тому ми можемо тільки просити нас почути Кабмін", - резюмував мер Дніпра.

Філатов також додав,що підтримує своїх колег з Києва і Харкова Віталія Кличка і Геннадія Кернеса щодо запуску метро у великих мегаполісах.

Нагадаємо, Борис Філатов заявив про наміри балотуватися на другий строк у мери Дніпра.

Також Віталій Кличко і Борис Філатов підтвердили інформацію про перемовини щодо створення партії мерів.