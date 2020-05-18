Фактично транспорт у місті працює – мер Дніпра Філатов
Міський голова Дніпра Борис Філатов не буде офіційно запускати громадський транспорт повноцінно до відповідного рішення Кабінету міністрів.
На думку Філатова, Кабмін займається "самообманом", адже громадський транспорт у містах працює, але за спецперепустками. Їх мають, у першу чергу, працівники комунальних служб, так званої критичної інфраструктури – водоканали, хлібозаводи тощо.
Про це Борис Філатов сказав у інтерв`ю Радіо Свобода, пише RegioNews.
Ми видали 140 тисяч перепусток. У нас черги розтяглися на два квартали, щоб отримати ці спецперепустки,”- розповів Філатов.
Мер також повідомив,що після послаблення карантину 11 травня за спецперепустками стали в чергу підприємці, яким дозволили працювати. Тому мерія довидала ще 50 тисяч перепусток.
Уявіть собі пасажиропотік у 200 тисяч. Фактично громадський транспорт працює. Тобто це симулятор за великим рахунком," - підсумував Філатов.
Водночас міський голова Дніпра заявив, що без дозволу Кабміну не буде повноцінно запускати громадський транспорт.
"Ні, однозначно це неможливо. Тому що це – компетенція Кабміну. Ви прекрасно пам’ятаєте історію з Анатолієм Бондаренком в Черкасах. І це закінчилося цілою купою кримінальних справ. Тому ми можемо тільки просити нас почути Кабмін", - резюмував мер Дніпра.
Філатов також додав,що підтримує своїх колег з Києва і Харкова Віталія Кличка і Геннадія Кернеса щодо запуску метро у великих мегаполісах.
Нагадаємо, Борис Філатов заявив про наміри балотуватися на другий строк у мери Дніпра.
Також Віталій Кличко і Борис Філатов підтвердили інформацію про перемовини щодо створення партії мерів.
- 13:11 18 травня Працівники порту перекрили трасу Чорноморськ – Одеса
- 12:45 18 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:37 18 травня Голову Вінницької ОДА Скальського звільнять одразу після карантину – ЗМІ
- 12:21 18 травня Рейтинг президента України опустився нижче 40% - соцопитування
- 12:13 18 травня Призначили нового керівника Закарпатської митниці
- 11:48 18 травня Фактично транспорт у місті працює – мер Дніпра Філатов
- 12:45 18 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус