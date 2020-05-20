Из-за обвала моста на Днепропетровщине открыли сразу три уголовных дела
На Днепропетровщине по факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Днепропетровской области, пишет RegioNews.
Уголовные производства открыли по ч. 1 ст. 367(служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291(нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
На Днепропетровщине по факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства. Обвал...Опубликовано Полиция Днепропетровской области Среда, 20 мая 2020 года.
По версии "Укравтодора", причиной чрезвычайной ситуации могла стать избыточный вес фуры.
Также в "Укравтодоре" сообщили, что мост, где произошла авария, недавно ремонтировали.
Напомним, сегодня, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области обвалился мост через реку Чертомлык. В тот момент мост переезжала груженая фура. В результате автомобиль повис над рекой. В результате происшествия люди не пострадали.
- 18:36 20 мая Евросоюз окончательно одобрил выделение Украине 1,2 миллиарда помощи
- 18:25 20 мая На Винниччине создадут Штаб спасения от политиков
- 18:13 20 мая Гео Лерос: докажу, что Ермак превратил Офис президента в преступную группировку
- 17:54 20 мая Из-за обвала моста на Днепропетровщине открыли сразу три уголовных дела
- 17:16 20 мая Полиция открыла уголовное производство против мэра Кременчуга
- 17:06 20 мая Зеленский на выборах мэра Киева поддержит кандидата от "Слуги народа"
- 22:01 19 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:26 14 мая Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 16:29 13 мая Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности