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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
20 мая 2020, 17:54 1

Из-за обвала моста на Днепропетровщине открыли сразу три уголовных дела

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20 мая 2020, 17:54 1
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Предварительная версия обрушения моста – избыточный вес фуры
Предварительная версия обрушения моста – избыточный вес фуры

На Днепропетровщине по факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Днепропетровской области, пишет RegioNews.

Уголовные производства открыли по ч. 1 ст. 367(служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291(нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На Днепропетровщине по факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства. Обвал...

Опубликовано Полиция Днепропетровской области Среда, 20 мая 2020 года.

По версии "Укравтодора", причиной чрезвычайной ситуации могла стать избыточный вес фуры.

Также в "Укравтодоре" сообщили, что мост, где произошла авария, недавно ремонтировали.

Напомним, сегодня, 20 мая в селе Алексеевка Днепропетровской области обвалился мост через реку Чертомлык. В тот момент мост переезжала груженая фура. В результате автомобиль повис над рекой. В результате происшествия люди не пострадали.


криминальное дело мост Днепр авария Днепропетровская область
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