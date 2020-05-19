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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 травня 2020, 15:17 2

В окупованому Луганську від COVID-19 помер головний лікар профільної лікарні

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19 травня 2020, 15:17 2
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Фото: скріншот відео
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19 травня стало відомо про смерть від коронавірусу головного лікаря 4-ї багатопрофільної лікарні окупованого Луганська Олексія Навроцького.

Про це повідомляє "Донбас.Реалії", передає RegioNews.

За інформацією видання, він перебував у реанімації з двосторонньою пневмонією та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Заразилися також його дружина та дитина, перебіг хвороби в них був безсимптомним. Згодом його поклали до реанімації.

"Донбас.Реалії" передає слова медиків лікарні, що головлікар міг заразитися, коли заходив у бокс із хворими в одній масці, у якому виник конфлікт між пацієнтами. 5 травня повідомлялося про спалах COVID-19 у 4-й лікарні.

Нагадаємо, в Україні всього зафіксовано 18 876 випадків коронавирусного захворювання, з них 5632 одужали, летальних випадків - 548.

14 травня стало відомо про 489 хворих на коронавірус, які проживають на окупованих російськими військами територіях Донецької та Луганської областей.


Луганська область коронавірус ОРДЛО Лікар
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