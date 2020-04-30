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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
30 апреля 2020, 14:13 9

Эхо войны: в Днепропетровской области нашли десятки снарядов

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30 апреля 2020, 14:13 9
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Более 50 боевых снарядов и мин времен Второй Мировой войны обезвредили спасатели ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Украины
Более 50 боевых снарядов и мин времен Второй Мировой войны обезвредили спасатели ГСЧС в Днепропетровской области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию на официальном сайте ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Об опасных находках спасателям сообщили сразу из нескольких точек. Близ села Луговое в Петропавловском районе местный житель нашел 53 крупнокалиберных снаряда калибром 152 мм.

В Павлограде горожанин во время уборки территории на улице Заречной наткнулся на 76 мм советский снаряд.

В селе Бородаевка во время полевых работ мужчина нашел 82 мм минометную мину. В селе Веселое Поле крестьяне во время сельскохозяйственных работ наткнулись на 76 мм снаряд.

С помощью спецтехники сотрудники ГСЧС вывезли все опасные находки на полигон и взорвали их с соблюдением необходимых правил безопасности.

Как писали RegioNews раньше, 5 лет назад на перегоне "Тернополь-Березовица” во время выполнения хозяйственных работ обнаружили снаряд времен Второй мировой войны.


ГСЧС спасатели Днепропетровская область
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