Эхо войны: в Днепропетровской области нашли десятки снарядов
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию на официальном сайте ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Об опасных находках спасателям сообщили сразу из нескольких точек. Близ села Луговое в Петропавловском районе местный житель нашел 53 крупнокалиберных снаряда калибром 152 мм.
В Павлограде горожанин во время уборки территории на улице Заречной наткнулся на 76 мм советский снаряд.
В селе Бородаевка во время полевых работ мужчина нашел 82 мм минометную мину. В селе Веселое Поле крестьяне во время сельскохозяйственных работ наткнулись на 76 мм снаряд.
С помощью спецтехники сотрудники ГСЧС вывезли все опасные находки на полигон и взорвали их с соблюдением необходимых правил безопасности.
Как писали RegioNews раньше, 5 лет назад на перегоне "Тернополь-Березовица” во время выполнения хозяйственных работ обнаружили снаряд времен Второй мировой войны.
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