Поліція заборонила відвідувати кладовища у поминальні дні
Аби не допустити порушень, до несення служби буде залучено понад 22 000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.
Таке рішення ухвалила Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.
Також, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендували закрити для відвідування кладовища, крім випадків здійснення поховання померлого. Як пояснюють у Нацполіції, це робиться з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби.
Поліцейські разом із нацгвардійцями під час проведення поминальних днів забезпечуватимуть правопорядок та стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень.
Як повідомлялось раніше, Віталій Кличко заявив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.
Нагадаємо, у столиці очікують на пік хворих коронавірусом COVID-19 у перших числах травня, так як багато киян не дотримувалися карантину під час свят.
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