Поліція заборонила відвідувати кладовища у поминальні дні

Головам обласних адміністрацій та КМДА доручили заборонити громадянам відвідувати кладовища, місця окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань

Фото: npu.gov.ua

Головам обласних адміністрацій та КМДА доручили заборонити громадянам відвідувати кладовища, місця окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань

Аби не допустити порушень, до несення служби буде залучено понад 22 000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Таке рішення ухвалила Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.

Також, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендували закрити для відвідування кладовища, крім випадків здійснення поховання померлого. Як пояснюють у Нацполіції, це робиться з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Поліцейські разом із нацгвардійцями під час проведення поминальних днів забезпечуватимуть правопорядок та стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень.

Як повідомлялось раніше, Віталій Кличко заявив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.

Нагадаємо, у столиці очікують на пік хворих коронавірусом COVID-19 у перших числах травня, так як багато киян не дотримувалися карантину під час свят.