10:11  25 квітня
Коронавірус в Україні: 478 нових випадків, всього хворих - 8125
12:58  25 квітня
На Житомирщині спалахнула нова пожежа - ДСНС
18:39  24 квітня
Суд скасував цілодобовий домашній арешт для Тетяни Чорновол
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2020, 14:04 18

Поліція заборонила відвідувати кладовища у поминальні дні

Читайте также
на русском языке
25 квітня 2020, 14:04 18
Читайте также на русском языке
Головам обласних адміністрацій та КМДА доручили заборонити громадянам відвідувати кладовища, місця окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань
Фото: npu.gov.ua
Головам обласних адміністрацій та КМДА доручили заборонити громадянам відвідувати кладовища, місця окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань

Аби не допустити порушень, до несення служби буде залучено понад 22 000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Таке рішення ухвалила Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.

Також, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендували закрити для відвідування кладовища, крім випадків здійснення поховання померлого. Як пояснюють у Нацполіції, це робиться з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Поліцейські разом із нацгвардійцями під час проведення поминальних днів забезпечуватимуть правопорядок та стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень.

Як повідомлялось раніше, Віталій Кличко заявив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.

Нагадаємо, у столиці очікують на пік хворих коронавірусом COVID-19 у перших числах травня, так як багато киян не дотримувалися карантину під час свят.


коронавірус Україна карантин поліція Нацполіція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Від коронавірусу в Україні одужала рекордна кількість людей
25 квітня 2020, 13:28
Коронавірус в Україні: 478 нових випадків, всього хворих - 8125
25 квітня 2020, 10:11
Кабмін розробив покроковий план виходу з карантину
24 квітня 2020, 21:56
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Останні Популярні
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »