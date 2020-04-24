У ребцентрах під Дніпром спалах коронавірусу

У трьох реабілітаційних центрах міста Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області спалах COVID-19

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У трьох реабілітаційних центрах міста Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області спалах COVID-19

Про це інформують RegioNews із посиланням на Дніпропетровську місцеву прокуратуру №3.

Загалом у реабілітаційних центрах коронавірусом інфікувалися 26 осіб. Хворих госпіталізували до Дніпропетровської міської клінічної лікарні № 21. Їм надають необхідну допомогу. У приміщеннях проводять дезінфекцію. Медпрацівники тестують усіх пацієнтів ребцентрів на наявність COVID-19 в організмах.

Співробітники прокуратури відкрили три кримінальні провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що Павлоградська місцева прокуратура здійснює кримінальне провадження в аналогічній справі. На початку березня, попри карантинні обмеження, у Першотравенську відбувалися збори учнів та прихожан однієї з церков. Тоді коронавірусом інфікувалися 29 осіб.

Як писали RegioNews раніше, працівники Нацполіції порушили кримінальну справу через скупчення людей в Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Дніпрі.











