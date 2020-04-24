У ребцентрах під Дніпром спалах коронавірусу
Про це інформують RegioNews із посиланням на Дніпропетровську місцеву прокуратуру №3.
Загалом у реабілітаційних центрах коронавірусом інфікувалися 26 осіб. Хворих госпіталізували до Дніпропетровської міської клінічної лікарні № 21. Їм надають необхідну допомогу. У приміщеннях проводять дезінфекцію. Медпрацівники тестують усіх пацієнтів ребцентрів на наявність COVID-19 в організмах.
Співробітники прокуратури відкрили три кримінальні провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що Павлоградська місцева прокуратура здійснює кримінальне провадження в аналогічній справі. На початку березня, попри карантинні обмеження, у Першотравенську відбувалися збори учнів та прихожан однієї з церков. Тоді коронавірусом інфікувалися 29 осіб.
Як писали RegioNews раніше, працівники Нацполіції порушили кримінальну справу через скупчення людей в Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Дніпрі.
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