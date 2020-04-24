В ребцентрах под Днепром вспышка коронавируса
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую местную прокуратуру №3.
В целом в реабилитационных центрах коронавирусом заразились 26 человек. Больных госпитализировали в Днепропетровскую городскую клиническую больницу № 21. Им оказывают необходимую помощь. В помещениях проводят дезинфекцию. Медработники тестируют всех пациентов ребцентров на наличие COVID-19 в организмах.
Сотрудники прокуратуры открыли три уголовных производства по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что Павлоградская местная прокуратура осуществляет уголовное производство по аналогичному делу. В начале марта, несмотря на карантинные ограничения, в Першотравенске проходили собрания учеников и прихожан одной из церквей. Тогда коронавирусом заразились 29 человек.
Как писали RegioNews ранее, работники Нацполиции возбудили уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе в Днепре.
- 19:39 24 апреля Муж Ирины Венедиктовой носит элитные часы с бриллиантами
- 19:07 24 апреля Руководить двумя РГА в Харьковской области поставили адвоката и медика-юриста
- 18:39 24 апреля Суд отменил круглосуточный домашний арест для Татьяны Чорновол
- 18:32 24 апреля Карантин в Украине: как будут снимать
- 18:30 24 апреля Закрытие КП на границе Херсонской области и Крыма оспаривают в суде
- 18:15 24 апреля Освобожденные из плена моряки получили статус участников боевых действий
- 22:15 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков