В ребцентрах под Днепром вспышка коронавируса

В трех реабилитационных центрах города Подгородное Днепровского района Днепропетровской области вспышка COVID-19

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В трех реабилитационных центрах города Подгородное Днепровского района Днепропетровской области вспышка COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую местную прокуратуру №3.

В целом в реабилитационных центрах коронавирусом заразились 26 человек. Больных госпитализировали в Днепропетровскую городскую клиническую больницу № 21. Им оказывают необходимую помощь. В помещениях проводят дезинфекцию. Медработники тестируют всех пациентов ребцентров на наличие COVID-19 в организмах.

Сотрудники прокуратуры открыли три уголовных производства по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что Павлоградская местная прокуратура осуществляет уголовное производство по аналогичному делу. В начале марта, несмотря на карантинные ограничения, в Першотравенске проходили собрания учеников и прихожан одной из церквей. Тогда коронавирусом заразились 29 человек.

Как писали RegioNews ранее, работники Нацполиции возбудили уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе в Днепре.









