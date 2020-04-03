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Александра Василенко
журналист
03 апреля 2020, 14:20 10

В Днепропетровской области от COVID-19 вылечилась больная: что известно

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03 апреля 2020, 14:20 10
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3 апреля стало известно о двух новых случаях инфицирования коронавирусом жителей Днепропетровской области и о выздоровлении одной из инфицированных пациенток
Фото: Днепропетровская ОГА
3 апреля стало известно о двух новых случаях инфицирования коронавирусом жителей Днепропетровской области и о выздоровлении одной из инфицированных пациенток

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Днепропетровской ОГА.

3 апреля стало известно, что коронавирус лабораторно подтвердили у 44-летней жительницы Кривого Рога и 36-летней женщины из Новомосковска. В мэрии Кривого Рога сообщают о том, что женщина - родственница первой инфицированной криворожанки. Напомним, что это - 61-летняя женщина, которая ездила в Киев навещать дочь. Там заболела на типичную пневмонию. Уже нездоровой вернулась в Кривой Рог, где ее 25 марта госпитализировали. После в инфекционно больницу попал и ее 63-летний муж. Сейчас пациентка уже идет на поправку. Всего в инфекционной больнице с диагнозом COVID-19 находятся 4 жителя Кривого Рога и один мужчина из Никополя.

В целом в Днепропетровской области лабораторно подтвердили уже 12 случаев коронавируса.

Тем временем департамент Днепровского горсовета сообщил о том, что в Днепре выздоровела 34-летняя женщина с диагнозом "коронавирусная инфекция”. 13 марта женщина вместе с 36-летним мужем вернулась из поездки в Париж. Дома почувствовала себя плохо. Медики госпитализировали больную в Днепровскую горбольницу №21.

3 марта также стало известно о том, что в 11:40 в клиническую больницу 21 города Днепр госпитализировали еще одну женщину с подтвержденным диагнозом "атипичная пневмония”. Таким образом, в Днепре уже диагностировано и подтверждено 6 случаев коронавируса. Еще 9 людям сообщили о подозрении на инфицирование.

Напомним, что по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Как информировали RegioNews ранее, глава Днепровского городского совета Борис Филатов заявил о том, что на территории городских кладбищ уже выкопали 600 могил для захоронения погибших от COVID-19.



коронавирус больные сводка Днепр Днепропетровская область Кривой Рог
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