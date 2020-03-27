Хворі на коронавірус буковинці стабільні, один чоловік з підозрою – у важкому стані

У Чернівецькій обласній державній адміністрації розповіли про стан хворих на коронавірус буковинців станом на 13:00 27 березня

У Чернівецькій обласній державній адміністрації розповіли про стан хворих на коронавірус буковинців станом на 13:00 27 березня

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