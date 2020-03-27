Хворі на коронавірус буковинці стабільні, один чоловік з підозрою – у важкому стані
У Чернівецькій обласній державній адміністрації розповіли про стан хворих на коронавірус буковинців станом на 13:00 27 березня
У Чернівецькій обласній державній адміністрації розповіли про стан хворих на коронавірус буковинців станом на 13:00 27 березня
Про це пише RegioNews з посиланням на Чернівецьку ОДА
"Стан хворих буковинців за добу не погіршився", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у Чернівецькій міській лікарні №1 перебуває важкий пацієнт із підозрою на COVID-19. Він на кисневій дотації. Результати його аналізів очікують сьогодні увечері, 27 березня.
Сьогодні ж з інфекційного відділення виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Одну дитину виписали з лікарні вчора ввечері.
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