12:05  27 березня
Коронавірус в Україні: найбільше хворіють люди у віці від 30 до 49 років - МОЗ
13:06  27 березня
ЄС вимагає розслідувати тортури українських заручників у ОРДЛО
14:24  27 березня
Виробники хліба заявили про здорожчення хліба і просять заборонити його експорт
UA | RU
UA | RU
27 березня 2020, 14:49 5

Хворі на коронавірус буковинці стабільні, один чоловік з підозрою – у важкому стані

Читайте также
на русском языке
27 березня 2020, 14:49 5
Читайте также на русском языке
У Чернівецькій обласній державній адміністрації розповіли про стан хворих на коронавірус буковинців станом на 13:00 27 березня 
У Чернівецькій обласній державній адміністрації розповіли про стан хворих на коронавірус буковинців станом на 13:00 27 березня 

Про це пише RegioNews з посиланням на Чернівецьку ОДА

"Стан хворих буковинців за добу не погіршився", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Чернівецькій міській лікарні №1 перебуває важкий пацієнт із підозрою на COVID-19. Він на кисневій дотації. Результати його аналізів очікують сьогодні увечері, 27 березня.

Сьогодні ж з інфекційного відділення виписали двох пацієнтів, які одужали від коронавірусу. Одну дитину виписали з лікарні вчора ввечері.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус
У пологовому будинку Вінниці виявили коронавірус
27 березня 2020, 14:30
Коронавірус у Києві: влада створить реєстр хворих
27 березня 2020, 14:24
Стало відомо, скільки хворих на COVID-19 на Сумщині
27 березня 2020, 14:05
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 14:50
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
20 березня 2020, 18:38
Останні Популярні
Владислав Чечоткін
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став керівник медицини
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »