В Днепре закроют общественные заведения и метро
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.
Кроме этого, массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более десяти человек перенесут или отменят. Ограничения вступают в силу после полуночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине.
Все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания, товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания, продолжат работать.
Сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Также 17 марта с 15:00 Днепровский метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране. Остальной городской транспорт будет работать без изменений.
За выполнением ограничительных мер будут следить правоохранители.
Напомним, из-за ситуации с коронавирусом мэрия Днепра также перешла на дистанционный режим работы.
В Украине по состоянию на 17 марта (9:00) лабораторно подтверждено 7 случаев COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области и Киев (2).
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