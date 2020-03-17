В Днепре закроют общественные заведения и метро

Чтобы обезопасить горожан от возможного заболевания коронавирусом 17 марта в Днепре приняли решение о временном приостановлении работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры

Фото: Днепровский горсовет

Чтобы обезопасить горожан от возможного заболевания коронавирусом 17 марта в Днепре приняли решение о временном приостановлении работы ресторанов, кафе, развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

Кроме этого, массовые мероприятия, которые предусматривают собрание более десяти человек перенесут или отменят. Ограничения вступают в силу после полуночи и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине.

Все поликлиники, больницы, магазины, которые продают продукты питания, товары личной гигиены, а также зоомагазины, аптеки, АЗС и станции технического обслуживания, продолжат работать.

Сотрудники таких учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также 17 марта с 15:00 Днепровский метрополитен прекратит работу до конца карантинного режима в стране. Остальной городской транспорт будет работать без изменений.

За выполнением ограничительных мер будут следить правоохранители.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом мэрия Днепра также перешла на дистанционный режим работы.

В Украине по состоянию на 17 марта (9:00) лабораторно подтверждено 7 случаев COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области и Киев (2).

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