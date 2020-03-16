У Кривому Розі через карантин закрили всі кінотеатри - ЗМІ
Всі чотири кінотеатри Кривого Рогу пішли на карантин до 31 березня через можливий спалах коронавірусу
Всі чотири кінотеатри Кривого Рогу пішли на карантин до 31 березня через можливий спалах коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 34.ua.
Спершу скасували всі сеанси в "Інгульці" і "Олімпі", а з 16 березня обмеження торкнулося і залів мережі Multiplex.
Люди, які купили квитки в касах, можуть їх здати 16 березня до 18:00. За пропуски, придбані онлайн, люди отримають гроші назад автоматично.
Нагадаємо, через спалах коронавірусу в світі, Кабмін ввів карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.
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