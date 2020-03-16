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16 березня 2020, 15:15 6

У Кривому Розі через карантин закрили всі кінотеатри - ЗМІ

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16 березня 2020, 15:15 6
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Всі чотири кінотеатри Кривого Рогу пішли на карантин до 31 березня через можливий спалах коронавірусу
Фото: pixabay.com
Всі чотири кінотеатри Кривого Рогу пішли на карантин до 31 березня через можливий спалах коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 34.ua.

Спершу скасували всі сеанси в "Інгульці" і "Олімпі", а з 16 березня обмеження торкнулося і залів мережі Multiplex.

Люди, які купили квитки в касах, можуть їх здати 16 березня до 18:00. За пропуски, придбані онлайн, люди отримають гроші назад автоматично.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в світі, Кабмін ввів карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

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