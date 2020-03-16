Мэрия Днепра идет на карантин из-за ситуации с коронавирусом

Днепровский городской совет переходит на дистанционный режим работы, чтобы избежать возможного распространения коронавируса

Фото: Днепровский горсовет

Днепровский городской совет переходит на дистанционный режим работы, чтобы избежать возможного распространения коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу мэрии Днепра.

Любые встречи и совещания в помещении горсовета отменят.

Особый режим работы продлится до 3 апреля. На карантин переведут максимально возможное количество работников муниципалитета, в том числе всех сотрудников, имеющих детей в возрасте до 12 лет. При этом их средний заработок сохраняется. Ограничение будет касаться также командировок чиновников.

При дистанционном режиме сотрудники горсовета и коммунальных предприятий в рабочее время будут отвечать на телефонные звонки, а также на письма и запросы - в режиме онлайн.

Письменные обращения граждане смогут оставлять в специальной шкатулке, которую разместят на центральном входе муниципалитета.

Остальной документооборот будут обрабатывать через электронную почту, интернет-платформы и тому подобное.

Центр предоставления административных услуг, который расположен на первом этаже горсовета, также переходит на дистанционную обработку документов.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.