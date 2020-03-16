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16 марта 2020, 15:15 6

В Кривом Роге из-за карантина закрыли все кинотеатры – СМИ

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16 марта 2020, 15:15 6
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Все четыре кинотеатра Кривого Рога ушли на карантин до 31 марта из-за возможной вспышки коронавируса
Фото: pixabay.com
Все четыре кинотеатра Кривого Рога ушли на карантин до 31 марта из-за возможной вспышки коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 34.ua.

Сперва отменили все сеансы в "Ингульце" и "Олимпе", а з 16 марта ограничение коснулось и залов сети Multiplex.

Люди, купившие билеты в кассах, могут их сдать 16 марта до 18:00. За пропуски, приобретённые онлайн, люди получат деньги обратно автоматически.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в мире, Кабмин ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

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