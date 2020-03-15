И смерть не указ, и президент не авторитет: В Кривом Роге и Радомышле нарушают карантин

На родине президента Владимира Зеленского в Кривом Роге работают общественные заведения, а в Радомышле, где зафиксирована смерть от коронавируса, продолжал работать рынок

Фото: radomyshl.info

На родине президента Владимира Зеленского в Кривом Роге работают общественные заведения, а в Радомышле, где зафиксирована смерть от коронавируса, продолжал работать рынок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Деловую столицу". Так, в кинотеатре Multiplex в Кривом Роге корреспонденту "ДС" сообщили, что, по состоянию на 15 марта, работают в штатном режиме, все сеансы идут согласно расписанию. В кинотеатре "Олимп" журналиста "ДС" поинформировали, что работают в обычном режиме. Вместе с тем в Кривом Роге работают и спортклубы. На входе в клуб и возле туалетов разместили антисептики. Администрация клубов поясняет, что у них в зале не бывает одновременно 200 человек, поэтому заведения продолжат работу.

В Кривом Роге также без изменений работают ТРЦ. В городе Радомышль Житомирской области вопреки запрету, после летального случая от коронавируса, продолжал работать рынок, передает "ДС" со ссылой на Радомышльский городской совет в Facebook. "Вопреки принятому решению, городской рынок 15.03.2020 года начал свою работу. Совместными действиями инспектора по благоустройству городского совета и работников Радомышльского отделения полиции работа рынка была прекращена", - говорится в сообщении. Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести. Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.

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