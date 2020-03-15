Днепр выделил 34 миллиона на медтехнику для борьбы с коронавирусом

Днепровская больница покупает оборудование для анестезии и аппараты для вентиляции легких на 34 миллиона гривен

ФОТО: БІОМЕД

Днепровская больница покупает оборудование для анестезии и аппараты для вентиляции легких на 34 миллиона гривен

Об этом сообщают Наші гроші, пишет RegioNews.

11 марта городская клиническая больница № 21 объявила о намерении заключить два соглашения о закупке медоборудования из-за угрозы коронавируса на общую сумму 34,3 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Больница закупает ультразвуковую диагностическую систему за 1,20 млн и оборудования для анестезии и реанимации на сумму 32,83 млн грн. Его цены неизвестны, потому соглашение еще не заключили.

Все оборудование закупают по переговорной процедуре из-за острой необходимости для предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.

Днепровский горсовет 3 марта выделил Департаменту охраны здоровья населения из резервного фонда городского бюджета средства в сумме 98 млн грн. Они должны пойти на изготовление информационной продукции, приобретение медицинских инструментов, изделий и оборудования, лекарств, диагностических, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты.

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