Днепр выделил 34 миллиона на медтехнику для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщают Наші гроші, пишет RegioNews.
11 марта городская клиническая больница № 21 объявила о намерении заключить два соглашения о закупке медоборудования из-за угрозы коронавируса на общую сумму 34,3 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".
Больница закупает ультразвуковую диагностическую систему за 1,20 млн и оборудования для анестезии и реанимации на сумму 32,83 млн грн. Его цены неизвестны, потому соглашение еще не заключили.
Все оборудование закупают по переговорной процедуре из-за острой необходимости для предотвращения распространения коронавируса на территории Украины.
Днепровский горсовет 3 марта выделил Департаменту охраны здоровья населения из резервного фонда городского бюджета средства в сумме 98 млн грн. Они должны пойти на изготовление информационной продукции, приобретение медицинских инструментов, изделий и оборудования, лекарств, диагностических, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты.
Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
- 16:31 15 марта МАУ объяснила почему перед карантином выросли цены на билеты
- 16:22 15 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:57 15 марта И смерть не указ, и президент не авторитет: В Кривом Роге и Радомышле нарушают карантин
- 15:38 15 марта На избирательных участках Харьковщины сеют коронавирусную панику
- 15:27 15 марта Зима пришла: в Карпатах выпало более метра снега
- 15:11 15 марта Советы от президента: что делать, если подозреваете коронавирус
- 16:22 15 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой