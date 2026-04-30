30 квітня 2026, 12:12

На Чернігівщині 7-класник врятував дітей від атаки дрона – перерізав оптоволокно

Фото: Суспільне Чернігів
У місті Семенівка Чернігівської області підліток врятував кількох дітей від атаки російського FPV-дрона, зумівши самотужки знешкодити безпілотник

Про це повідомило Суспільне Чернігів, передає RegioNews.

Інцидент стався 18 квітня. Хлопець на ім’я Анатолій Прохоренко помітив, що дрон летить у напрямку, де гралися його брати, сестри та ще троє дітей. Не розгубившись, він вирішив діяти та перерізав оптоволокно, яким керувався безпілотник.

"Він просто летить, я бачив, що починає повертати. Кажу: "Все, 15 секунд, і рву!"… Я рву й бачу, що він починає втрачати керування і падати. Ми вже приготувались, що зараз вибухне, але дрон упав за 100-150 метрів у кущі", – розповів хлопець.

За його словами, як правильно перерізати оптоволокно, йому раніше показали знайомі військові. Під час спільної роботи в лісі вони пояснили, що у виняткових ситуаціях це може допомогти знешкодити дрон.

Анатолій зазначає, що спочатку було страшно, однак страх за рідних змусив діяти рішуче.

Фахівець центру підготовки операторів БпЛА центр підготовки операторів БпЛА "Крук" Микита Гавриленко зауважив, що хлопцеві пощастило, адже іноді такі дрони супроводжуються іншими безпілотниками, які могли б зробити його ціллю.

Через безпекову ситуацію багатодітна родина Прохоренків переїхала до Чернігова та планує оформити статус внутрішньо переміщених осіб. Анатолій навчається у сьомому класі та після пережитого мріє стати військовим і працювати з безпілотниками.

Нагадаємо, в четвер, 30 квітня, російські війська атакували безпілотником село Лисогірка у Запорізькому районі. Ворожий FPV-дрон поцілив у будинок – будівля пошкоджена. Поранення дістала 49-річна жінка.

війна Чернігівська область дрон атака російська армія хлопець школяр
