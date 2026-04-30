Внаслідок атаки на Дніпровський район 30 квітня є загиблий та поранені

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.

Одна людина загинула, четверо постраждали. Трої людей госпіталізовані.

"65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку росіян.

За інформацією в місцевих телеграм-каналах, ворожий дрон влучив в автобус.

Нагадаємо, 30 квітня близько 10:30 у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.