Кількість людей, які отримали поранення внаслідок нічної атаки по Одесі, збільшилася до 20

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Серед постраждалих – громадяни віком від 17 до 70 років. Наразі двоє людей перебувають у важкому стані, медики надають їм усю необхідну допомогу.

На місцях подій продовжують працювати оперативні штаби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про 18 постраждалих. Внаслідок атаки було пошкоджено десятки об’єктів, зокрема багатоповерхівки, дитячий садок, готель та автомобілі.