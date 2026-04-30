Ворожий FPV-дрон влучив у будинок на Запоріжжі: поранена жінка
В четвер, 30 квітня, російські війська атакували безпілотником село Лисогірка у Запорізькому районі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворожий FPV-дрон поцілив у будинок – будівля пошкоджена.
Поранення дістала 49-річна жінка. Їй надається вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали 1062 удари по 39 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі поранення дістали три людини.
