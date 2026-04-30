Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

На Сумщині через ворожу атаку на енергооб’єкт один із працівників зазнав поранень. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, на Харківщині росіяни атакували дроном автомобіль з енергетиками. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у ніч на 30 квітня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 206-ма ударними БпЛА. Зафіксовано влучання ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях.