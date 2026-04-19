Стрілянина в Чернігові: поліція працює на місці події
У неділю, 19 квітня, у Чернігові невідомі влаштували стрілянину на вулиці. На місці працюють правоохоронці
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Водночас повідомлення про стрільбу по дітях не підтверджуються.
Унаслідок інциденту постраждалих немає.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, на Закарпатті дев'ятикласник влаштував стрілянину в школі. Хлопець дістав пістолет та здійснив два постріли внаслідок чого поранив однокласника. Потерпілому надано медичну допомогу, загрози його життю та здоров’ю немає, а стрільця, який втікав після скоєного, за лічені хвилини зупинили патрульні поліцейські.
