17 квітня 2026, 12:40

У Чернігові після атаки РФ зупинили ТЕЦ: місто без гарячої води

Фото: з відкритих джерел
У Чернігові внаслідок масованої російської атаки у ніч на 17 квітня тимчасово призупинила роботу Чернігівська ТЕЦ

Про це інформує КП "Теплокомуненерго", передає RegioNews.

Зазначається, що через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури станом на 17 квітня у місті припинено подачу гарячої води для споживачів підприємства.

"На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування", – зазначили в "Теплокомуненерго".

Наразі на місці працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і визначають терміни відновлення роботи.

У підприємстві додали, що докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення надання послуг та закликають мешканців із розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 17 квітня, російські війська завдали ударів по критичних об'єктах міста Чернігів. Внаслідок удару пошкоджено енергооб’єкт у Чернігівському районі. Через це без електропостачання залишилися майже 6 тисяч абонентів у місті.

Чернігів війна атака російська армія ТЕЦ гаряча вода мешканці
