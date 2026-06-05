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Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає RegioNews.

Зафіксовано влучання ворожого БпЛА по одному з підприємств на півночі міста. Попередньо, дістали травми 6 людей. Усіх доставили до лікарні.

Ще один "шахед" влучив в автостоянку. На місці виникла пожежа. Пошкоджені 37 автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 5 червня ворог атакував безпілотниками цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини. Відомо про чотирьох загиблих, ще семеро людей отримали поранення та травми.