На Житомирщині через нічну ворожу атаку спалахнула пожежа
У ніч на 17 квітня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам Житомирської області
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Внаслідок удару виникла пожежа в приватному будинку та розташованій поруч господарчій споруді. Рятувальники ліквідували пожежу.
Попередньо, постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 17 квітня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 172 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 дронів на 8 локаціях.
17 квітня 2026
