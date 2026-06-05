На Київщині іномарка збила дитину
Аварія сталась 4 червня у місті Бровари. Внаслідок ДТП постраждав неповнолітній
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 46-річний водій Nissan X-Trail їхав у напрямку Чернігова. Він збив 14-річного хлопця. Відомо, що неповнолітній переходив дорогу у непризначеному для цього місці. Внаслідок ДТП підліток отримав травми, його госпіталізували у непритомному стані.
"Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідувати смертельну ДТП, яка днями сталась у Харкові. Підозрюваним став заступник міського голови Іван Кузнєцов.
На Харківщині перекинувся автобус зі школярами: постраждали діти та вчителіВсі новини »
05 червня 2026, 12:51Смертельна ДТП поблизу Вінниці: зіткнулися три легковики та вантажівка
05 червня 2026, 11:56У Києві вантажівка на смерть збила жінку
04 червня 2026, 21:20
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Експоліцейського, який на Полтавщині насмерть збив двох дівчат, відправили за ґрати
05 червня 2026, 16:40На Полтавщині викрили групу, що вивозила військових із частин за тисячі доларів
05 червня 2026, 16:15ДТП на Золотоніщині: два авто опинилися в кюветі, є травмований — поліція відкрила справу
05 червня 2026, 15:59Росіяни атакували дроном заправку на Херсонщині, є загибла та поранені
05 червня 2026, 15:40Окупанти вдарили по селищу на Харківщині: поранено літню жінку
05 червня 2026, 15:21Наші вдома: ще 185 військових повернулись з російського полону
05 червня 2026, 15:15Міст через Тису закривають: як тепер перетнути кордон
05 червня 2026, 14:15Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
05 червня 2026, 13:55Росіяни вдарили по підприємству та автостоянці в Чернігові: постраждали 6 людей, понівечені 37 авто
05 червня 2026, 13:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі блоги »