На Київщині іномарка збила дитину

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 46-річний водій Nissan X-Trail їхав у напрямку Чернігова. Він збив 14-річного хлопця. Відомо, що неповнолітній переходив дорогу у непризначеному для цього місці. Внаслідок ДТП підліток отримав травми, його госпіталізували у непритомному стані.

"Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідувати смертельну ДТП, яка днями сталась у Харкові. Підозрюваним став заступник міського голови Іван Кузнєцов.