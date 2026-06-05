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05 червня 2026, 16:15

На Полтавщині викрили групу, що вивозила військових із частин за тисячі доларів

05 червня 2026, 16:15
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя викрито групу осіб, які, за даними слідства, за гроші допомагали військовослужбовцям незаконно залишати місця служби

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

Підозру повідомлено п’ятьом жителям Кременчука - чотирьом чоловікам віком 29, 34, 43 і 55 років та 43-річній жінці. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, з вересня 2025 року учасники групи організовували виїзд військовослужбовців із місць дислокації, військових частин і навчальних центрів у різних регіонах України, а потім перевозили їх до заздалегідь підготовлених місць. Вартість таких послуг становила від 3 до 7 тисяч доларів США.

Наразі встановлено п’ять епізодів, пов’язаних із військовими частинами в Житомирській, Донецькій та Рівненській областях. Трьох учасників групи затримали 29 травня 2026 року після організації чергового незаконного вивезення військовослужбовця.

Під час обшуків вилучено гроші, отримані від протиправної діяльності, а також транспортні засоби, якими перевозили та переховували військових. Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили групу з чотирьох киян, які організували незаконне переправлення чоловіків до Румунії. До складу групи входили двоє цивільних, поліцейський та колишній військовий.

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