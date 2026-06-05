Наші вдома: ще 185 військових повернулись з російського полону

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Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, додому з російського полону повертаються 185 українських військових та один цивільнй. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери.

Серед них ті, хто захищав Україну в Маріуполі та на "Азовстані", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Деякі з них були в російському полоні ще з 2022 року.

"Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі", - каже президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський публічно звернувся до Владіміра Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини.