Наші вдома: ще 185 військових повернулись з російського полону
5 червня стався новий обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повертаються 185 україньських захисників
Про це повідомив президент України, передає RegioNews.
За словами Володимира Зеленського, додому з російського полону повертаються 185 українських військових та один цивільнй. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери.
Серед них ті, хто захищав Україну в Маріуполі та на "Азовстані", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Деякі з них були в російському полоні ще з 2022 року.
"Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі", - каже президент.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський публічно звернувся до Владіміра Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини.