17 квітня 2026, 10:57

Через удари РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у 7 областях – Міненерго

Ілюстративне фото: pixabay
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у семи регіонах тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Одеську, Харківську та Чернігівську області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17 квітня застосування обмежень електроенергії не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 172 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 дронів на 8 локаціях.

Україна війна обстріли Міненерго енергооб'єкти енергосистема
