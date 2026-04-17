Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у семи регіонах тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго.

Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Одеську, Харківську та Чернігівську області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17 квітня застосування обмежень електроенергії не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 172 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 дронів на 8 локаціях.