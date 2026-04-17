У ніч на п'ятницю, 17 квітня, російські війська завдали ударів по критичних об'єктах міста Чернігів

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За його совами, внаслідок чого виникли пожежі.

"Ворог атакував критичні об’єкти міста. На місці атак виникли пожежі", – йдеться у повідомленні.

У "Чернігівобленерго" зазначили, що внаслідок удару пошкоджено енергооб’єкт у Чернігівському районі. Через це без електропостачання залишилися майже 6 тисяч абонентів у місті.

Наразі тривають відновлювальні роботи та уточнення наслідків атаки.

Нагадаємо, вранці 16 квітня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини. Внаслідок атаки був знеструмлений Миколаїв, а також населені пункти у Миколаївського та Баштанського районів.