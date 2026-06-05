Росіяни атакували дроном заправку на Херсонщині, є загибла та поранені
5 червня 2026 року близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Унаслідок ураження станції виникла пожежа.
Наразі відомо про загибель жінки та поранення п’ятьох цивільних осіб.
Прокурори спільно зі слідчими поліції здійснюють необхідні слідчі дії для фіксації наслідків атаки та документування чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями РФ.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що у селищі Есхар Чугуївського району Харківської області 5 червня внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 75-річна жінка.