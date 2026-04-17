17 апреля 2026, 12:40

В Чернигове после атаки РФ остановили ТЭЦ: город без горячей воды

Фото: из открытых источников
В Чернигове в результате массированной российской атаки в ночь на 17 апреля временно приостановила работу Черниговская ТЭЦ

Об этом сообщает КП "Теплокоммунэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что из-за повреждения объекта критической инфраструктуры на 17 апреля в городе прекращена подача горячей воды для потребителей предприятия.

"К сожалению, объекты критической инфраструктуры вновь потерпели целенаправленное поражение, что повлияло на стабильность их функционирования", – отметили в "Теплокоммунэнерго".

Сейчас на месте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство. Специалисты оценивают масштабы повреждений и определяют сроки возобновления работы.

В предприятии добавили, что прилагают все усилия для скорейшего возобновления предоставления услуг и призывают жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска нанесли удары по критическим объектам города Чернигов. В результате удара поврежден энергообъект в Черниговском районе. Поэтому без электроснабжения остались почти 6 тысяч абонентов в городе.

Атака дронов на Харьков: есть попадание в двух районах
17 апреля 2026, 11:26
В Житомирской области из-за ночной вражеской атаки вспыхнул пожар
17 апреля 2026, 11:12
Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивания в 7 областях – Минэнерго
17 апреля 2026, 10:57
Все новости »
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Вызов 102 ради поездки: в Полтаве мужчина придумал попытку самоубийства
17 апреля 2026, 14:21
Каждый четвертый пенсионер в Украине живет на 3,5 тыс. грн
17 апреля 2026, 13:56
На Харьковщине помощник лесничего навел россиян на позиции ВСУ: погибли 5 военных
17 апреля 2026, 13:37
Заставляли петь гимн РФ: с оккупации вернули 19 детей
17 апреля 2026, 13:22
В Одесской области "нагрели" тысячи гривен на укрытиях для детсада
17 апреля 2026, 13:15
В Киеве из Днепра достали российский дрон с неразорвавшейся боевой частью
17 апреля 2026, 12:34
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
17 апреля 2026, 12:28
В лесу возле Львова 17-летняя девушка погибла во время катания на квадроцикле
17 апреля 2026, 12:17
По $7 тысяч с человека: на Ровенщине разоблачили схему побега за границу
17 апреля 2026, 11:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
