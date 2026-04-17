В Чернигове после атаки РФ остановили ТЭЦ: город без горячей воды

Фото: из открытых источников

В Чернигове в результате массированной российской атаки в ночь на 17 апреля временно приостановила работу Черниговская ТЭЦ

Об этом сообщает КП "Теплокоммунэнерго".

Отмечается, что из-за повреждения объекта критической инфраструктуры на 17 апреля в городе прекращена подача горячей воды для потребителей предприятия.

"К сожалению, объекты критической инфраструктуры вновь потерпели целенаправленное поражение, что повлияло на стабильность их функционирования", – отметили в "Теплокоммунэнерго".

Сейчас на месте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство. Специалисты оценивают масштабы повреждений и определяют сроки возобновления работы.

В предприятии добавили, что прилагают все усилия для скорейшего возобновления предоставления услуг и призывают жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска нанесли удары по критическим объектам города Чернигов. В результате удара поврежден энергообъект в Черниговском районе. Поэтому без электроснабжения остались почти 6 тысяч абонентов в городе.