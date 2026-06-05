Окупанти вдарили по селищу на Харківщині: поранено літню жінку

Фото: ДСНС

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За даними ДСНС, ворожий БпЛА влучив у гараж, через що виникла пожежа. На місце події оперативно прибули рятувальники та офіцер-рятувальник громади.

Вогнеборці ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідні будівлі.

Постраждалій жінці надали необхідну допомогу. Обставини атаки та масштаби завданих руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 5 червня, російські військові атакували Чернігів ударними безпілотниками.