Російський дрон атакував Чернігівщину: загинула 15-річна дівчинка, поранено її батьків

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Менській громаді Чернігівської області внаслідок атаки російського дрона загинула 15-річна дівчинка, ще двоє дорослих отримали поранення

Про це повідомила Менська міська рада, передає RegioNews.

"Сьогодні після 01:00 ночі ворог цинічно атакував мирний населений пункт Менської громади. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. На превеликий жаль, ворожа атака забрала життя 15-річної дівчинки, також поранення отримали її батьки", – йдеться у повідомленні.

На місці трагедії працюють поліцейські та рятувальники, зокрема підрозділи Менської та Корюківської громад.

Триває ліквідація пожежі та надання допомоги постраждалим

12 березня в громаді оголошено День жалоби.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня російські військові вчергове атакували Чернігівщину. Ворог поцілив безпілотниками по підприємствах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Обійшлося без постраждалих.