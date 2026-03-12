09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
08:43  12 березня
На Вінниччині засудили водія вантажівки за ДТП із шістьма загиблими
08:21  12 березня
На Київщині нетверезий чоловік влаштував стрілянину в магазині
UA | RU
UA | RU
12 березня 2026, 07:09

Російський дрон атакував Чернігівщину: загинула 15-річна дівчинка, поранено її батьків

12 березня 2026, 07:09
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Менській громаді Чернігівської області внаслідок атаки російського дрона загинула 15-річна дівчинка, ще двоє дорослих отримали поранення

Про це повідомила Менська міська рада, передає RegioNews.

"Сьогодні після 01:00 ночі ворог цинічно атакував мирний населений пункт Менської громади. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. На превеликий жаль, ворожа атака забрала життя 15-річної дівчинки, також поранення отримали її батьки", – йдеться у повідомленні.

На місці трагедії працюють поліцейські та рятувальники, зокрема підрозділи Менської та Корюківської громад.

Триває ліквідація пожежі та надання допомоги постраждалим

12 березня в громаді оголошено День жалоби.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня російські військові вчергове атакували Чернігівщину. Ворог поцілив безпілотниками по підприємствах у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Обійшлося без постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа Чернігівська область дрон атака російська армія неповнолітня загибла дівчинка
У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
11 березня 2026, 23:03
РФ атакувала важливу інфраструктуру Херсона
11 березня 2026, 21:39
РФ намагається зруйнувати українську нафтотранспортну інфраструктуру
11 березня 2026, 17:22
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Бензин і дизель ростуть у ціні: що буде з проїздом у Запоріжжі
12 березня 2026, 10:57
На Львівщині митники вилучили партію російських книг
12 березня 2026, 10:42
В Україні запускають нову систему контролю вакцинації: що зміниться
12 березня 2026, 10:39
Смертельне "прибирання": на Львівщині через спалювання сухостою загинула людина
12 березня 2026, 10:24
Бомба в каструлі та військова форма для маскування: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
12 березня 2026, 10:08
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
12 березня 2026, 09:52
Для закінчення війни США мають тиснути на Росію, а не на мене, – Зеленський
12 березня 2026, 09:44
СБУ проводить обшуки у міській раді Львова: що відомо
12 березня 2026, 09:35
У Києві іноземець влаштував стрілянину та поранив чоловіка
12 березня 2026, 09:28
РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА: як відпрацювала ППО
12 березня 2026, 09:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »