ЗСУ за добу ліквідували майже 800 окупантів та знищили 20 ББМ
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 780 російських окупантів, три танки, 20 бронемашин та 56 артсистем ворога. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 276 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.03.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії точкових уражень по військових об'єктах російського агресора. Українські БпЛА атакували склади ПММ, станцію РЕБ та артилерію ворога.
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Бензин і дизель ростуть у ціні: що буде з проїздом у Запоріжжі
12 березня 2026, 10:57На Львівщині митники вилучили партію російських книг
12 березня 2026, 10:42В Україні запускають нову систему контролю вакцинації: що зміниться
12 березня 2026, 10:39Смертельне "прибирання": на Львівщині через спалювання сухостою загинула людина
12 березня 2026, 10:24Бомба в каструлі та військова форма для маскування: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
12 березня 2026, 10:08На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
12 березня 2026, 09:52Для закінчення війни США мають тиснути на Росію, а не на мене, – Зеленський
12 березня 2026, 09:44СБУ проводить обшуки у міській раді Львова: що відомо
12 березня 2026, 09:35У Києві іноземець влаштував стрілянину та поранив чоловіка
12 березня 2026, 09:28РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА: як відпрацювала ППО
12 березня 2026, 09:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
