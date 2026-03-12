Российский дрон атаковал Черниговщину: погибла 15-летняя девочка, ранены ее родители

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Минской общине Черниговской области в результате атаки российского дрона погибла 15-летняя девочка, еще двое взрослых получили ранения

Об этом сообщил Минский городской совет, передает RegioNews.

"Сегодня после 01:00 ночи враг цинично атаковал мирный населенный пункт Минской общины. В результате удара повреждены два жилых дома. К сожалению, вражеская атака унесла жизни 15-летней девочки, также ранения получили ее родители", – говорится в сообщении.

На месте трагедии работают полицейские и спасатели, в частности, подразделения Минской и Корюковской общин.

Продолжается ликвидация пожара и оказание помощи пострадавшим

12 марта в общине объявлен День траура.

Напомним, в ночь на 11 марта российские военные в очередной раз атаковали Черниговщину. Враг попал беспилотниками по предприятиям в Корюковском и Новгород-Северском районах. Обошлось без пострадавших.