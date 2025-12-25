Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Також стались пожежі внаслідок ударів по декількох обʼєктах енергетичної інфраструктури міста.

У Корюківському районі сталась пожежа на підприємстві через атаку безпілотників. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, також у ніч проти 25 грудня росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина, відомо про поранених місцевих жителів.