21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2025, 11:00

Росіяни атакували Чернігівщину: безпілотник влучив у багатоповерхівку

25 грудня 2025, 11:00
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У нічна 25 грудня росіяни атакували Чернігівську область. Внаслідок атаки спалахнули пожежі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Також стались пожежі внаслідок ударів по декількох обʼєктах енергетичної інфраструктури міста.

У Корюківському районі сталась пожежа на підприємстві через атаку безпілотників. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, також у ніч проти 25 грудня росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина, відомо про поранених місцевих жителів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
російські військові обстріли атака Чернігівська область
Черкащина зазнала ракетної атаки у Святвечір: поліція оприлюднила наслідки
24 грудня 2025, 19:16
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
24 грудня 2025, 14:55
Росіяни завдали удару по ТЕЦ під Харковом: один загиблий і 13 поранених
24 грудня 2025, 13:11
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Полтавщині водій збив пенсіонерку та залишив на дорозі
25 грудня 2025, 12:55
Забрав к2 мільйони, пішов у СЗЧ і відправився за ґрати: у Дніпрі судили війсьуового за дезертирство
25 грудня 2025, 12:30
Українці підтримують активізацію мирних переговорів – соцопитування
25 грудня 2025, 11:25
Різдвяна атака: окупанти атакували Одеську область, є загиблий
25 грудня 2025, 10:30
Актор-військовий Андрій Федінчик розповів про важку хворобу мами
25 грудня 2025, 01:30
"Робила тур лікарями": співачка Даша Астаф'єва розповіла, чому вирішила перевірити здоров'я
25 грудня 2025, 00:30
"Вже це не буду робити": співачка Оля Полякова зізналась, як через лікарську недбалість відмовилась від ідеї знову стати мамою
24 грудня 2025, 23:30
Нацгвардійці знищили спецмашину росіян вартістю близько 8 млн доларів
24 грудня 2025, 23:05
У Дніпрі на Набережній медики рятували чоловікові життя
24 грудня 2025, 22:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »