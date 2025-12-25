Росіяни атакували Чернігівщину: безпілотник влучив у багатоповерхівку
У нічна 25 грудня росіяни атакували Чернігівську область. Внаслідок атаки спалахнули пожежі
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Чернігові російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Також стались пожежі внаслідок ударів по декількох обʼєктах енергетичної інфраструктури міста.
У Корюківському районі сталась пожежа на підприємстві через атаку безпілотників. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, також у ніч проти 25 грудня росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина, відомо про поранених місцевих жителів.
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
