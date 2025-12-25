Різдвяна атака: окупанти атакували Одеську область, є загиблий
Російські окупанти обстріляли Одеську область. Рятувальники показали наслідки атаки
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Як розповіли рятувальники, внаслідок влучань по портовій та промисловій інфраструктурі виникла пожежа. Обстріли пошкодили складські, виробничі та адміністративні будівлі.
На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Також відомо про ще двох постраждалих.
Нагадаємо, на Різдво 25 грудня, в Україні запроваджуватимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.
