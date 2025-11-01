12:12  01 листопада
На Полтавщині 19-річного юнака вбило струмом на даху вагона
12:52  01 листопада
У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці
13:55  01 листопада
На Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП: п'ятеро постраждалих
UA | RU
UA | RU
01 листопада 2025, 13:55

На Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП: п'ятеро постраждалих

01 листопада 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 31 жовтня близько опівночі на в’їзді в село Михайло-Олександрівка Березівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 21-річний водій "ВАЗа", рухаючись у бік Березівки, не впорався з керуванням, з’їхав із дороги – атівка перекинулася.

Внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро пасажирів, серед них троє неповнолітніх. Усіх доправили до лікарні.

Водій відбувся подряпинами та забоями. Огляд на стан сп’яніння показав алкоголь у крові з перевищенням норми у 3,5 раза.

На Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП: п'ятеро постраждалих

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Водія затримали, вирішується питання про підозру та запобіжний захід. Призначена низка експертиз, обставини ДТП встановлюють.

На Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП: п'ятеро постраждалих

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів легковика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область постраждалі ДТП затримання війна аварія
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Понад 46 млн грн готівкою у валюті: у Дніпрі затримали посадовицю екоінспекції за незаконне збагачення
01 листопада 2025, 14:29
Росіяни атакували дроном Марганець: є загиблий та поранений
01 листопада 2025, 13:21
У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці
01 листопада 2025, 12:52
На Львівщині зіткнулися мікроавтобус та легковик: є постраждалі
01 листопада 2025, 12:33
На Полтавщині 19-річного юнака вбило струмом на даху вагона
01 листопада 2025, 12:12
На Черкащині внаслідок російської атаки пошкоджені приватні будинки
01 листопада 2025, 11:28
Наслідки удару балістикою по Миколаєву: загинула людина, серед 15 поранених – дитина
01 листопада 2025, 11:03
ППО знешкодила 206 із 223 російських дронів: є влучання на семи локаціях
01 листопада 2025, 10:48
Росіяни вдарили по об'єкту газовидобування на Полтавщині: виникла пожежа
01 листопада 2025, 10:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »