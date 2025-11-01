Фото: поліція

ДТП сталася 31 жовтня близько опівночі на в’їзді в село Михайло-Олександрівка Березівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 21-річний водій "ВАЗа", рухаючись у бік Березівки, не впорався з керуванням, з’їхав із дороги – атівка перекинулася.

Внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро пасажирів, серед них троє неповнолітніх. Усіх доправили до лікарні.

Водій відбувся подряпинами та забоями. Огляд на стан сп’яніння показав алкоголь у крові з перевищенням норми у 3,5 раза.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Водія затримали, вирішується питання про підозру та запобіжний захід. Призначена низка експертиз, обставини ДТП встановлюють.

