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24 липня 2025, 18:13

На Чернігівщині винесли вирок дезертиру, який закликав до повалення конституційного ладу

24 липня 2025, 18:13
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фото: ДБР
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Дезертира, який закликав до повалення конституційного ладу, засуджено до 6 років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, суд визнав чоловіка винним у дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України), а також у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України).

Навесні 2024 року він самовільно залишив місце служби в Чернігівській області. Згодом він почав записувати й публікувати в соцмережах відеозвернення, в яких виправдовував власну втечу та закликав інших військовослужбовців наслідувати його приклад.

Нагадаємо, на Чернігівщині курсант розстріляв військових на полігоні.

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