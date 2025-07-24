На Чернігівщині винесли вирок дезертиру, який закликав до повалення конституційного ладу
Дезертира, який закликав до повалення конституційного ладу, засуджено до 6 років ув’язнення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Як зазначається, суд визнав чоловіка винним у дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України), а також у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України).
Навесні 2024 року він самовільно залишив місце служби в Чернігівській області. Згодом він почав записувати й публікувати в соцмережах відеозвернення, в яких виправдовував власну втечу та закликав інших військовослужбовців наслідувати його приклад.
Нагадаємо, на Чернігівщині курсант розстріляв військових на полігоні.
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