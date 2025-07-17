На Чернігівщині курсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ, — ЗМІ
Напередодні в Чернігівській області курсант розстріляв з автомата двох військових під час проведення навчальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.
Попередньо, внаслідок стрілянини з автомата Калашникова загинули дві людини. За даними ЗМІ, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині інструктор побив військового на полігоні.
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