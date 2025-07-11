Трагедія на пляжі: у Чернігові на очах у відпочивальників потонула 17-річна дівчина

фото: ДСНС України у Чернігівській області

Чергова трагедія на водоймі трапилася вчора, 10 липня, на пляжі "Золотий берег" у Чернігові

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що після обіду на очах у відпочивальників у воді зникла 17-річна дівчина. На місці події працювали рятувальники та водолази.

"На жаль, під час пошукових робіт тіло дівчини було виявлено та піднято на берег", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Миколаївщині у річці Інгул потонула 12-річна дівчинка. Дитина пірнула у воду та зникла.