Трагедія на пляжі: у Чернігові на очах у відпочивальників потонула 17-річна дівчина
Чергова трагедія на водоймі трапилася вчора, 10 липня, на пляжі "Золотий берег" у Чернігові
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
Виявилося, що після обіду на очах у відпочивальників у воді зникла 17-річна дівчина. На місці події працювали рятувальники та водолази.
"На жаль, під час пошукових робіт тіло дівчини було виявлено та піднято на берег", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Миколаївщині у річці Інгул потонула 12-річна дівчинка. Дитина пірнула у воду та зникла.
Трагедія на воді: на Харківщині потонув підлітокВсі новини »
10 липня 2025, 21:35На кар'єрі під Житомиром на очах у друга втопився молодий чоловік
10 липня 2025, 01:35В озері у Львові потонув підліток
09 липня 2025, 07:10
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
Завтра частина областей потерпатиме від спеки, а в інших – дощі з грозами
11 липня 2025, 15:55Дитина загубилася дорогою додому: у Дніпрі на зупинці виявили схвильованого хлопчика
11 липня 2025, 15:46Буданов дав прогноз, коли в Україні відбудеться припинення вогню і буде досягнуто перемир’я
11 липня 2025, 15:25Попереджають про небезпеку для п’яти регіонів України: зафіксовано підозрілу повітряну активність
11 липня 2025, 15:23Україну атакували 79 дронів: зафіксовано влучання у 8 локаціях
11 липня 2025, 15:21У Харкові в гаражі виявили великий арсенал з боєприпасами
11 липня 2025, 15:12У Рівненському районі внаслідок ДТП травмувалися 2 особи: що відомо
11 липня 2025, 15:09Мотосезон на Прикарпатті: за півроку – понад 100 аварій, 10 загиблих
11 липня 2025, 15:07Армія бджіл-кіборгів: як Китай впроваджує технології в комах для військових цілей
11 липня 2025, 14:54На Волині судитимуть керівника благодійної організації, який ввозив авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавав
11 липня 2025, 14:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні