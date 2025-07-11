Трагедия на пляже: в Чернигове на глазах у отдыхающих утонула 17-летняя девушка

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Очередная трагедия на водоеме произошла вчера, 10 июля, на пляже "Золотой берег" в Чернигове

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

Оказалось, что после обеда на глазах у отдыхающих в воде пропала 17-летняя девушка. На месте происшествия работали спасатели и водолазы.

"К сожалению, во время поисковых работ тело девушки было обнаружено и поднято на берег", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях на Николаевщине в реке Ингул утонула 12-летняя девочка. Ребенок нырнул в воду и пропал.